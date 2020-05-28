Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг богатейших украинцев

Журнал Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны.

Российский Forbes на основе материалов украинского журнала опубликовал 15 самых богатых украинских бизнесменов.

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Об этом сообщает Forbes.ru.

"На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. В издании отмечают, что по сравнению с пиковым 2013 годом состояние Ахметова сократилось почти в 6 раз", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 миллиарда долларами.

На третьем месте - пятый президент Петр Порошенко так же с 1,4 миллиарда долларами. В 2014 году Forbes оценивал его состояние в 1,3 миллиарда долларов. Следующие 5 лет американская версия издания не включала Порошенко в перечне миллиардеров.

До украинских бизнесменов, которые имеют состояние не менее, чем в миллиард долларов, также попали владельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги (1,3 миллиарда долларов), один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов), основатель "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк (1,1 миллиарда долларов), владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго (1,1 миллиарда долларов) и совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский (1 миллиард долларов).

Полный рейтинг пока не опубликовали, поскольку подписчики журнала еще не получили первый номер, а на сайте издания можно лишь оформить подписку.

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