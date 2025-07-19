Уровень бедности в Украине за время войны вырос вдвое, - Гетманцев

В то же время нардеп убежден, что показатели значительно снизятся, когда в Украине наступит мир.

Уровень бедности в Украине с начала войны вырос почти вдвое. Сейчас он составляет до 37%. Об этом в интервью Новости.LIVE глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Это объясняется тем, что все экономические процессы, которые происходят в стране, они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное", - сообщил Гетманцев.

Нардеп считает, что завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию, считает нардеп. В то же время ждать мира недостаточно - надо уже начинать обсуждать вопрос прожиточного минимума.

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"Сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается. Мы, собственно, это можем даже по собственной статистике увидеть, когда у нас был 14-й год и бедность выросла. И после 14 года она уменьшалась вплоть до 22-го года", - добавил Гетманцев.

Уровень бедности в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк начал измерять уровень бедности по-новому. Украина относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году и, чтобы не попасть за черту бедности, доходы должны быть больше 8,3 доллара в день (примерно 348 грн).

Нехватка работников в Украине и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат высокими темпами - более 20% в 2025 году, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

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