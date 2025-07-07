Рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий.

Нехватка работников в Украине и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат высокими темпами - более 20% в 2025 году, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

Об этом говорится в июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2% г/г. Согласно высокочастотным показателям, их рост в дальнейшем замедлялся и во II квартале", - сказано в документе.

Видео дня

В Нацбанке отмечают, что рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий (в среднем количество резюме выросло на 33%, а вакансий - на 6%), что свидетельствовало о расширении предложения на рынке труда.

В то же время сохраняются значительные секторальные диспропорции: больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях (по 82%), тогда как рост количества вакансий в этих сферах значительно отставал. Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сфере обороны и безопасности (на 61%).

Согласно данным обзора, нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса. Однако благодаря расширению предложения труда поиск квалифицированных работников в 2025 году несколько облегчился. Также на фоне дефицита рабочей силы выросла доля вакансий для студентов и пенсионеров по сравнению с началом года.

Инфляция и доходы в Украине

Потребительская инфляция в Украине в годовом измерении в мае составила 15,9%, что стало максимальным показателем за два года. По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 22,1%.

Больше всего за год подорожали яйца (на 86%), овощи (на 35,7%), подсолнечное масло (на 35,4%) и фрукты (на 33,5%).

Всемирный банк начал измерять уровень бедности по-новому. Украина относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году и, чтобы не попасть за черту бедности, доходы должны быть больше 8,3 доллара в день (примерно 348 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: