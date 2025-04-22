В этом году металл подорожал на 33%.

Золото впервые достигло рекордной отметки в 3500 долларов за унцию. Продолжительные нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла усилили опасения по поводу перспектив крупнейшей экономики мира.

Издание Financial Times пишет, что золото подорожало на 2,2%, ведь инвесторы обосновались в "безопасных гаванях". Противостояние между Трампом и Пауэллом стало новым вызовом для инвесторов, уже столкнувшихся с последствиями агрессивной торговой политики новой администрации США.

"Заголовки о давлении Трампа на Федеральную резервную систему, вопросы о ее независимости и его способности уволить Пауэлла - независимо от результатов - добавили неопределенности рынку, который и так находится в состоянии неопределенности", - отмечают аналитики RBC.

Видео дня

Заявления Трампа привели к падению индекса S&P 500 на 2,4% и технологического индекса Nasdaq на 2,6%. Фьючерсы, отслеживающие индекс Stoxx Europe 600, сегодня снизились на 0,3%.

Инвесторы и экономисты заявили, что попытка Трампа сместить Пауэлла до окончания срока его полномочий в мае 2026 года рискует нанести ущерб экономике США.

"Любое сокращение независимости ФРС добавит риски роста инфляции, которая и так подвержена давлению со стороны пошлин и несколько завышенных инфляционных ожиданий", - сказал Майкл Фероли, главный экономист по США JPMorgan Chase.

Золото стало одним из крупнейших победителей от возвращения Трампа в Белый дом. В этом году оно подорожало на 33%.

Цены на золото - прогноз аналитиков

Аналитики Macquarie Group считают, что в третьем квартале цены на золото достигнут рекордной отметки в 3500 долларов за унцию. Рост стоимости металла обусловлено неопределенностью в отношении геополитики и пошлин президента США Дональда Трампа.

По мнению Macquarie, ухудшение перспектив бюджета США сигнализирует о возможном росте инфляции, что благоприятно скажется на драгоценном металле как хеджевом инструменте.

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