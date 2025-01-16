Украинцы активно накапливают купюры больгих номиналов.

В Украине за 2024 год в наличном обороте на 24,5% сократилось количество банкнот номиналом в 200 гривень. НБУ постепенно изымает старые купюры, а также произошло частичное замещение банкнотами номиналом 1000 гривень.

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривень - на 15% и 11% соответственно. Эти купюры изымают из обращения, потому что их заменяют монетами соответствующего номинала.

При этом в Украине растет спрос на банкноты в 1000 гривень, что является последствием полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Дело в том, что в таких условиях люди предпочитают большие номиналы для сбережений.

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По данным НБУ, в обращении больше всего банкнот номиналом 500 гривень, монет – номиналом 10 копеек, а меньше всего – банкнот номиналом 50 гривень, монет – номиналом 10 гривень.

Национальный банк Украины сообщил, что с 1 ноября 2024 года НБУ вместе с другими банками постепенно начал изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривень. Речь идет о купюрах старого образца, которые выпустили в 2003 – 2007 годах

Изъятые купюры утилизируют, а их место займут купюрами аналогичного номинала нового образца, печь идет о гривнях, выпущенных с 2014 года.

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