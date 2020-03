Украинские экономические мероприятия начали переносить из-за коронавируса

Распространение вируса уже вносит коррективы в деловую жизнь нашей страны.

Организаторы крупных экономических мероприятий в Украине начали переносить их из-за быстрого распространения коронавируса.

Среди прочего на осень переносится крупнейшая отечественная конференция телеком-отрасли iForum, запланированная на май, о чем на своей странице в социальной сети Facebook сообщил один из её организаторов, президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

"Эпидемия коронавируса - не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля - май. Думаю, за лето всё уляжется, и мы сможем осенью провести наш любимый #iForum", - написал он.

Также о переносе заявили организаторы международного экономического форума Dnipro Economic Forum.

"Команда Dnipro Economic Forum приняла решение перенести дату проведения DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro в связи с ситуацией, сложившейся в мире с распространением коронавируса, и большим количеством зарегистрированных иностранных участников. Мы ответственно относимся к безопасности участников мероприятия и вынуждены принять такое решение", - сказано в сообщении на сайте форума.

Предварительно на осень переносится ежегодная конференция Annual Ukraine Investor Conference инвестиционной компании Dragon Capital.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирован в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тысяч 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тысячи 24 человека.