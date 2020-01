Китайская биржа приобрела почти 50% акций украинской ПФТС

Из состава акционеров ПФТС вышел ряд компаний, зарегистрированных в Белизе и на Маршалловых островах.

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела почти 50% акций фондовой биржи ПФТС.

Как сообщается на сайте биржи, из состава акционеров ПФТС вышел ряд компаний, зарегистрированных в Белизе и на Маршалловых островах: Primeview LTD, Dakal LTD, Crookston Limited и Boline LTD.

Одновременно компания Parvana LTD (Маршалловы острова) сократила свою долю, а администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" - нарастил долю в капитале ПФТС до 5,1%.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в июне 2017 года подписал договор о продаже китайской компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) 99,9% акций "Украинского банка реконструкции и развития" за 82,83 миллиона гривень.

Bohai Commodity Exchange – крупнейшая спотовая товарная биржа Китая, основанная в 2009 году государственными компаниями, китайскими гражданами и муниципалитетом штата Тянцзинь.