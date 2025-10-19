Украинцам не стоит ожидать, что ситуация на валютном рынке до 26 октября стремительных изменений. Режим "управляемой гибкости" Национального банка Украины подтверждает устойчивость рынка.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что военные риски и последствия обстрелов все же остаются существенным и непредсказуемым фактором.
По его мнению, курс доллара в Украине с 20 по 26 октября будет находиться в пределах 41,4-41,7 гривни на межбанке и 41,25-41,65 гривни на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4125 – 4165 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41250 – 41650 гривень.
В то де время банкир считает, что курс евро в Украине до 26 октября будет находиться в пределах 48-49 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам 48000 – 49500 гривень.
100 долларов в Украине - последние новости
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.
Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в октябре.