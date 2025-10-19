Война остается существенным фактором, влияющим на валютный рынок.

Украинцам не стоит ожидать, что ситуация на валютном рынке до 26 октября стремительных изменений. Режим "управляемой гибкости" Национального банка Украины подтверждает устойчивость рынка.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что военные риски и последствия обстрелов все же остаются существенным и непредсказуемым фактором.

По его мнению, курс доллара в Украине с 20 по 26 октября будет находиться в пределах 41,4-41,7 гривни на межбанке и 41,25-41,65 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4125 – 4165 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41250 – 41650 гривень.

В то де время банкир считает, что курс евро в Украине до 26 октября будет находиться в пределах 48-49 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам 48000 – 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.

Кроме того, УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в октябре.

