В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

"Подчеркиваем, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции", - добавили в Минэнерго

В энергетическом ведомстве добавили, что инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация для крупнейшего ядерного объекта в Европе.

"Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента", - добавили в Минэнерго и в очередной раз призвали к деоккупации Запорожской АЭС и возвращению ее под фактический контроль "Энергоатома".

Это уже далеко не первая внештатная ситуация вблизи ЗАЭС. Так, 3 августа МАГАТЭ заявило о взрывах и задымлении в районе одного из вспомогательных объектов, который находится рядом с площадкой.

По информации СМИ, российский диктатор Владимир Путин может пойти на подрыв Запорожской атомной электростанции, если не сможет полностью захватить Украину.

