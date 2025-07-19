Дым над ЗАЭС видно из всех окрестных населенных пунктов, в частности из Никополя.

В районе Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских захватчиков, наблюдается масштабное задымление.

Как сообщают местные Telegram-каналы, дым над ЗАЭС видно из всех окрестных населенных пунктов, в частности из Никополя. Что стало причиной задымления - пока неизвестно.

Впоследствии гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о блэкауте на территории области, который якобы оперативно начали ликвидировать. Через несколько минут спустя он заявил, что электроснабжение в области восстанавливают, аварийная ситуация была преодолена. Отдельно о ЗАЭС предатель не упомянул.

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Городской голова Никополя Александр Саюк сообщил, что по состоянию на 13:00 19 июля уровень радиации в городе Никополе составляет 0,13 микрозиверта в час, что соответствует нормам.

ЗАЭС в оккупации - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 12 июля прозвучало сотни выстрелов из стрелкового оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что во время обхода площадки эксперты МАГАТЭ увидели многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные на земле возле 5-го и 6-го реакторных блоков. В то же время не обнаружено признаков разбитых окон или физических повреждений на территории АЭС.

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