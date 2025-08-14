Хотя все 6 энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки, они все еще нуждаются в воде для работы систем безопасности.

МАГАТЭ констатирует ухудшение ситуации с водоснабжением на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, сообщает официальный сайт регулятора.

Отмечается, что хотя шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки с весны 2024 года, но они все еще нуждаются в воде для работы систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов хранения отработанного ядерного топлива.

"Команда отметила растущие вызовы, связанные с обеспечением надежных поставок охлаждающей воды для шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодной остановки, особенно при нынешних жарких погодных условиях, когда уровень испарения является высоким", - констатируют эксперты по итогам двухнедельного мониторинга.

В МАГАТЭ также добавили, что ситуация с внешним электроснабжением ЗАЭС остается уязвимой. В агентстве напомнили, что 7 мая станция потеряла связь с последней резервной линией электропередач 330 кВ, которая осталась, и теперь зависит от единственной линии 750 кВ.

Также эксперты МАГАТЭ во время обхода заметили обгоревшие деревья вблизи градирен.

Запорожская АЭС - последние новости

12 августа стало известно о задымлении в районе Запорожской АЭС. По данным Минэнерго, черный столб дыма наблюдался вблизи грузового порта.

Это далеко не первый инцидент на территории ЗАЭС после ее оккупации РФ. 3 августа МАГАТЭ заявило о взрывах и задымлении в районе одного из вспомогательных объектов, который находится рядом с площадкой.

Вместе с тем, в начале июня в России заявили, что нашли способ как решить проблему с водоснабжением Запорожской АЭС. Потенциально это может быть шагом к перезапуску станции.

