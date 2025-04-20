Общий объем импорта угля в Китай в марте снизился.

Китайский импорт угля из Российской Федерации вырос на 6% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 7,33 миллиона метрических тонн.

Издание Reuters отметило, что импорт рос несмотря на логистические трудности и западные санкции.

Импорт угля от крупнейшего поставщика Китая - Индонезии - снизился на 9% до 17,96 миллиона тонн, после того как с 1 марта Индонезия начала использовать установленную правительством базовую цену на уголь в качестве минимальной цены для сделок.

Видео дня

Общий объем импорта угля в Китай в марте снизился на 6%, чему способствовали высокие запасы в портах и слабый внутренний спрос, который привел к снижению спотовых цен до четырехлетних минимумов.

Китай скупает нефть у Ирана из-за проблем с Россией

Поставки нефти из Ирана в Китай возросли в феврале. Это произошло после того, как трейдеры сгладили проблемы с логистикой, вызванные ужесточением американских ограничений. По словам трейдеров, к скачку привело увеличение числа передач с судна на судно, а также появление альтернативных терминалов приема.

По предварительным данным аналитической компании Kpler, объем импорта в феврале увеличится до 1,74 миллиона баррелей в день, что на 86% больше, чем в январе, и самый высокий показатель с октября.

Вас также могут заинтересовать новости: