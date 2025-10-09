Российские промышленные гиганты погружаются в кризис: сокращают зарплаты и рабочую неделю

Работников российских крупных компаний просят брать дополнительные выходные за свой счет или переводят на неполную рабочую неделю.

Некоторые из крупнейших российских промышленных компаний отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или сокращают персонал, учитывая уменьшение внутреннего спроса на их продукцию, сокращение экспорта, рост китайского импорта и санкции, сообщает Reuters.

В частности, компания "Цемрос", крупнейший производитель цемента в России, перешел на 4-дневную рабочую неделю до конца года, чтобы сохранить персонал на фоне резкого спада в строительной отрасли и роста импорта цемента.

"Это необходимая антикризисная мера... Наша цель - сохранить весь персонал", - пояснил журналистам пресс-секретарь "Цемроса" Сергей Кошкин.

Он добавил, что увеличение импорта из Китая, Ирана и Беларуси, в сочетании с падением объемов строительства новых домов, ограничило спрос на цемент. Цемрос ожидает, что в этом году Россия потребит менее 60 миллионов тонн цемента, что в последний раз наблюдалось во время пандемии COVID.

Проблемы коснулись и железнодорожного монополиста страны-агрессора - компании "Российские железные дороги".

По данным источников Reuters, компания, где работают 700 тысяч человек, попросила сотрудников центрального офиса взять три дополнительных выходных в месяц за свой счет в дополнение к обычным праздничным и нерабочим дням.

"По словам экономистов, доходы компании снижаются из-за падения объемов поставок угля, металлов и нефти", - констатируют журналисты.

Не могут обеспечить своих работников работой в течение всей рабочей недели и российские автопроизводители.

Отмечается, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), ведущий производитель микроавтобусов, на котором работает по меньшей мере 20 000 человек, перешел на 4-дневную неделю в августе, как и производитель грузовиков Камаз, где работает около 30 000 сотрудников.

Профсоюз Автоваза, крупнейшего российского автопроизводителя, где работают примерно 40 000 сотрудников, подтвердил агентству Reuters, что компания перешла на 4-дневную неделю с 29 сентября.

В то же время, пресс-секретарь ГАЗа заявила журналистам, что компания возобновила 5-дневную рабочую неделю с октября.

Экономические проблемы не обошли стороной и российских производителей алмазов. По данным журналистов, компания "Алроса", крупнейший в мире производитель необработанных алмазов, сократила фонд заработной платы для всех уровней персонала, непосредственно не задействованного в добыче, на 10%. Частично это произошло за счет сокращения рабочей недели. Компания также приостановила операции на менее прибыльных месторождениях весной и летом.

Не лучшая ситуация и в российской металлургии и горнодобывающей промышленности.

"По данным отраслевых источников и заявлений компаний, на многих предприятиях металлургической, горнодобывающей, деревообрабатывающей и угольной промышленности была сокращена рабочая неделя, штат или объемы производства", - отмечается в публикации.

Российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявил, что секторы экономики, не связанные с военной сферой, сократились с начала года на 5,4%.

Экономические проблемы в РФ

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2025 года дефицит российского бюджета вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3,7 триллиона рублей.

На фоне рекордного дефицита российского бюджета, РФ тратит на войну каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ. По данным The Moscow Times, доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

Вместе с тем, Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну уже в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

