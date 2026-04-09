Эксперт объяснил расчеты россиян относительно создания буферной зоны в Винницкой области

О планах россиян было объявлено публично, чтобы партнеры Украины знали, каковы истинные намерения захватчиков.

Российские захватчики полагали, что война США против Ирана отвлечет западных союзников от Украины, и что появилось последнее окно возможностей для реализации первоочередного плана по захвату всего юга Украины и созданию коридора в непризнанное Приднестровье. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире Radio NV.

В частности, его спросили, откуда у россиян взялся оптимизм строить планы по захвату Николаевской и Одесской областей, а в Винницкой создавать буферную зону.

По его словам, в связи с военной кампанией США против Ирана россияне действительно надеялись, что из-за большей вовлеченности стран Запада в войну в Персидском заливе их внимание будет меньше сосредоточено на поддержке Украины.

"Россияне рассчитывали, что их [американская] потенциальная вовлеченность, в том числе европейских партнеров Украины, позволит им чувствовать себя более свободно и наращивать возможности именно благодаря тому, что мы, как Украина, получали бы меньше западной помощи, которая должна была бы быть переключена туда, в регион Персидского залива. И, конечно, похоже, что [российские] генералы поспешили преподнести это Путину как невероятный успех и как окно возможностей, которым стоит воспользоваться. Фактически как последнее окно возможностей, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать", - подчеркнул Кузан.

Он напомнил, что сухопутный коридор в Приднестровье - это еще был первоочередной план и одна из главных целей России в войне против Украины.

"Они очень надеялись на то, что за время зимней кампании можно будет истощить государство Украина ракетными ударами. И, следовательно, общее истощение государства и общее переключение внимания западных партнеров приведет к ослаблению государства и его Вооруженных сил. Ослабление и деморализация. Деморализация общества и деморализация бойца на фронте. И мол - это последнее окно возможностей, а также повышение цен на нефть, смогут дать обоснованные основания для того, чтобы реализовать задачи в первоначальной степени. От этих задач они на самом деле не отказывались", - подчеркнул Кузан.

По его убеждению, все дипломатические "уловки" российского диктатора Владимира Путина, чтобы отдать россиянам Донецкую область, а затем якобы начать реальные переговоры, являются исключительно хитростями. Поэтому оккупанты не удовлетворятся тем куском Донецкой области, который не захвачен.

Эксперт считает, что разведка отлично сработала, а заместитель главы Офиса президента Павел Палиса об этом публично заявил, чтобы все понимали, в том числе западные партнеры Украины, какая угроза сохраняется.

"Это важный шаг, чтобы, соответственно, планировать свою переговорную стратегию в отношении врага, а также чтобы ни в коем случае не останавливать уже наработанные механизмы по обеспечению Украины оружием и другими ресурсами, необходимыми для ведения войны", - констатирует Кузан.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса на днях отметил, что основное внимание российских захватчиков на фронте в этом году будет сосредоточено на Донецкой области, однако у них также впервые появились планы по созданию буферной зоны в Винницкой области.

