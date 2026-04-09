Звезда сериала 'Уэнсдей' призналась, что хотела завершить актерскую карьеру

Дженна также рассказала, что повлияло на её решение продолжать сниматься в кино.

Американская актриса Дженна Ортега впервые рассказала, что хотела уйти из актерства.

Звезда сериала "Венсдей" в новом подкасте Big Bro отметила, что серьезно думала о завершении карьеры.

"Я не знала, чем еще буду заниматься. Я никогда на самом деле не думала о чем-то другом, тем более в последнее время, просто из любопытства и желания получить еще один жизненный опыт. Но когда я была подростком, я перестала сниматься в детском шоу и не знала, чем буду заниматься. Мне пришлось доказывать свою способность работать и встречаться со всеми этими новыми кастинг-директорами, которые не знали, кто я", – подчеркнула актриса.

23-летняя Ортега отметила, что чувствовала, что нужно все бросить, однако предложение сыграть роль Элли Алвес в сериале "Ты" ее остановило.

"Мы говорили о том, что я чувствую, что стоит все бросить на несколько месяцев, с моей командой. А потом я пошла на съемочную площадку сериала, и мне это очень понравилось, и я прекрасно провела время. Я подумала: "Нет, я никак не могу это отпустить", – подчеркнула Дженна.

К слову, Ортега начала свою карьеру в детских шоу. Самые известные ее работы: "Крик", "Смерть единорога", "Венсдей" и многие другие.

