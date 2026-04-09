Бадоев умилил фото 21-летней дочери: как она выглядит и чем занимается

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, как сейчас живет и чем занимается его старшая дочь Лолита. Серию фотографий с девушкой он выложил на своей странице в Instagram.

В подписи к фото он отметил, что сейчас девушка, которую он нежно называет "моя Ло", живет в Италии и уже уверенно делает шаги в киноиндустрии.

На фото Лолита находится на съемочной площадке, где руководит процессом. Она, как и отец, решила стать режиссером и сейчас получает соответствующее образование.

В посте режиссер поделился подходом к воспитанию детей, который, по его мнению, является одним из лучших. Главное в таком подходе – дать молодому человеку время на поиск себя.

"Не могу не поделиться первыми и такими кайфовыми шагами дочки... Вообще я уверен, что молодой человек может искать себя сколько угодно долго. Создавать дополнительное давление на детей – это олдскул в худшем виде. Все, что могут родители, – это окружить подростка со всех сторон интересными возможностями, знаниями и шансом знакомиться со взрослой жизнью", – написал Алан Бадоев.

Он отметил, что лучшее, что могут сделать родители для детей, – это быть рядом в нужный момент, чтобы выслушать, обнять, а иногда подсказать несколько возможных вариантов.

"Своей Ло я всегда говорю, что выход есть всегда. Более того, стоит понимать, что их иногда несколько. Ты всегда можешь выбрать тот или иной. Самое главное, чтобы выбор был сделан самостоятельно и так, как правильно для тебя", – отметил Алан Бадоев.

Отметим, что дети режиссера живут не в Украине. Сам Бадоев редко выезжает за границу, поэтому возможностей увидеться с родными у него не так много.

