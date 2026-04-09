В 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн грн поступлений от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию через покупку государственных облигаций ещё около 15 млн грн. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, опубликованной в реестре НАПК.

Согласно декларации, Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии 51,8 млн грн в виде погашения облигаций, а также 720 904 грн процентов. Общая сумма поступлений из Венгрии составляет 52,538 млн грн.

Кроме того, в декларации нардепа зафиксировано, что 5 ноября 2025 года Порошенко вывел из Украины через покупку венгерских гособлигаций около 14,5 млн грн.

Как сообщалось, Петр Порошенко ведет длительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном в Венгрии Порошенко получил более 37 млн грн от Минфина Венгрии. Тогда эксперты высказали мнение, что Порошенко во время встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

На днях разгорелся международный скандал вокруг правительства Орбана. Оказалось, что венгерские чиновники не просто "сливали" Москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины. В частности, министр иностранных дел России Лавров проинструктировал главу МИД в правительстве Орбана Сиярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС.

