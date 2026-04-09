Где не стоит сажать инжир: садоводы рассказали, что нужно знать

Инжир любит солнечные и теплые места.

При посадке инжира следует быть осторожными, ведь его корневая система не такая глубокая, как у многих других лиственных фруктовых деревьев. Об этом пишет 24.hu.

Это означает, что инжир хорошо развивается даже в почве, где возможности укоренения довольно ограничены.

"Это важно, поскольку неглубоко расположенные, мощные корни легче разрастаются в боковом направлении, особенно там, где они находят влагу и более рыхлую почву. Обычно корни растут горизонтально, и если засыпанная почва вокруг фундамента дома более рыхлая, они могут легко проникнуть в нее", - объясняют в материале.

По словам экспертов, проблема заключается не в том, что фиговое дерево (инжир) "пробивает" прочный бетон, а в том, что корни используют имеющиеся щели, трещины и стыки.

Таким образом, если почва возле дома более влажная или там проходят водопроводные и канализационные трубы, корневая система может легко разрастись в этом направлении.

В то же время в садоводческом справочнике Университета Мэриленда за 2026 год рекомендуется сажать инжир на расстоянии не менее 3 метров от других растений и объектов. Также руководство этого же университета советует сажать даже небольшие деревья на расстоянии не менее 4,5 метров от фундамента.

Где же тогда лучше посадить инжир?

Инжирное дерево любит солнечные и теплые места. В небольшом саду лучшим вариантом может быть выращивание на опорной системе или у стены, что позволяет контролировать форму кроны.

"А если кто-то хочет посадить его в открытом грунте, стоит с самого начала рассчитывать на то, что это растение с мощным ростом, и оставить место не только для кроны, но и для корневой системы", - подытожили в материале.

