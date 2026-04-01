США помогли России увеличить экспорт газа в Евросоюз, – Reuters

В январе-марте Россия увеличила экспорт газа в ЕС на 11% по сравнению с прошлым годом.

В марте среднесуточный объем экспорта российского газа в Европейский Союз вырос на 22% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года – до 55 миллионов кубометров, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters.

Издание отмечает, что экспорт российского газа вырос из-за фактического закрытия Ормузского пролива. В мирное время по этому водному пути транспортируется около 20% мирового объема нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Расчеты Reuters, основанные на данных европейской группы по транспортировке газа Entsog, показали, что в целом по итогам марта Россия экспортировала в ЕС через "Турецкий поток" 1,7 млрд куб. м, что на 300 миллионов кубометров превышает показатель марта 2025 года.

В январе-марте 2026 года объемы экспорта российского "голубого топлива" в ЕС выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до около 5 млрд кубометров.

Издание напоминает, что газопровод "Турецкий поток" – это единственный маршрут для экспорта российского трубопроводного газа после того, как Украина решила не продлевать контракт на его транзит, срок действия которого истек в январе 2025 года.

РФ финансирует за счет нефтегазовых доходов войну против Украины.

Экспорт российского газа в ЕС и блокировка Ормузского пролива

В течение 2025 года экспорт российского газа в Евросоюз сокращался. По итогам 2025 года он обвалился на 44%. ЕС планировал отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года.

Однако 2 марта Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Ограничение судоходства в проливе, а также удары по Катару, который является одним из поставщиков газа в ЕС, возобновили дебаты об отказе блока от российского газа.

Чиновники ЕС уверяют, что не собираются отказываться от запрета на ввоз российского газа, несмотря на негативные последствия войны в Иране, но теперь неясно, произойдет ли это в конце следующего года.

