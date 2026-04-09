'Хронология воды': украинским киноманам покажут режиссерский дебют Кристен Стюарт

Вышел украинский трейлер биографического психологического драматического триллера "Хронология воды" (The Chronology of Water), ставшего полнометражным режиссерским дебютом для голливудской звезды и номинантки на "Оскар" Кристен Стюарт (сага "Сумерки", "Персональный покупатель", "Против всех врагов: история Джин Сиберг", "Ангелы Чарли", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Любовь, ложь и кровопролитие").

Фильм основан на реальной истории перспективной американской олимпийской пловчихи Лидии Юкнавич, которая сбегает из дома от жестокого отца и детства, полного насилия. Благодаря стипендии на обучение она попадает в Техас, где должна принять участие в соревнованиях. Вместо этого девушка оказывается в водовороте любовных экспериментов, токсичных отношений и зависимости. Так она теряет все, но благодаря писательству находит свой голос и преодолевает проблемное прошлое.

Главную роль в картине сыграла английская актриса Имоджен Путс ("28 недель спустя", "Джейн Эйр", "Ночь страха", "Вивариум", "Черное Рождество", "Отец").

Также в фильме задействованы Джеймс Белуши ("Кудряшка Сью", "К-9", "Колесо чудес", сериал "Твин Пикс"), Тора Берч ("Красота по-американски", сериал "Ходячие мертвецы"), Чарли Каррик ("Ученик. История Трампа", сериал "Борджиа"), Том Старридж ("Мадам Клико", сериал "Песочный человек") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года. Критики оценили его положительно.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 60 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора SVOEkino Film Distribution, в украинский прокат картина выйдет 23 апреля 2026 года.

