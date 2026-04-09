Сенсационное расследование раскрыло детали тайного сотрудничества Венгрии с Ираном.

Вскоре после смертоносной израильской атаки в сентябре 2024 года, в результате которой взорвались тысячи пейджеров "Хезболлы", правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило свою помощь Ирану – ключевому спонсору "Хезболлы", признанной в США террористической организацией.

"Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Каждый возможный документ будет передан вашим службам", – сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи по телефону, согласно копии стенограммы звонка от 30 сентября, полученной и подтвержденной западной разведкой и изученной The Washington Post.

В то время Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд стоял на устройствах, заявила журналистам, что они были изготовлены венгерской фирмой по лицензионному соглашению. Сийярто стремился подчеркнуть Арагчи, что его страна никак не была причастна к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и получили ранения около 2 800, и что пейджеры не производились в Венгрии.

Однако этот звонок – и явная готовность Сийярто заискивать перед министром иностранных дел Ирана – ставят неудобные вопросы об отношениях правительства Орбана с Ираном в то время, когда администрация Трампа находится в конфликте с Тегераном, а Белый дом одновременно оказывает поддержку кампании по переизбранию Орбана на выборах с высокими ставками, пишет СМИ.

Звонок также диссонирует с официальной политикой правительства Орбана по поддержке Израиля: Венгрия часто расходится со своими европейскими коллегами, поддерживая Израиль при голосовании в Совете Безопасности ООН. Кроме того, в апреле 2025 года во время визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт было объявлено о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), поскольку Нетаньяху грозит ордер на арест от этого органа.

Как и Трамп, Нетаньяху также публично поддержал Орбана.

Визит Вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию

Вэнс прибыл в Будапешт всего за несколько дней до выборов в Венгрии 12 апреля, чтобы оказать последнюю поддержку слабеющей кампании Орбана. Согласно опросам, прокремлевский венгерский премьер отстает от своего правоцентристского соперника Петера Мадьяра. Ожидается, что Вэнс выступит в ключевом культурном фонде, поддерживаемом правительством Венгрии – Коллегиуме Матьяша Корвина (MCC), который стал центром движения MAGA и национал-консервативных сил.

Вэнс не упомянул о каких-либо опасениях по поводу российского вмешательства, одновременно поддержав утверждение Орбана о том, что тот столкнулся с вмешательством в выборы со стороны Украины и Брюсселя, пишет СМИ. Это происходит на фоне напряженности из-за блокировки Орбаном кредита в размере 90 миллиардов евро, который Европейский союз стремится предоставить Украине. Этот кредит имеет решающее значение для способности Киева продолжать обороняться от российского вторжения.

Венгрия в контексте отношений с Москвой

Правительство Орбана является оплотом поддержки движения MAGA, при этом сам Орбан находится в авангарде усилий по созданию христианско-националистического фронта против мигрантов по всей Европе, одновременно сближаясь с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кампания Орбана была подорвана сообщениями о сговоре его правительства с Москвой, включая публикацию в СМИ со ссылкой на чиновника европейской безопасности о том, что министр иностранных дел Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы давать "отчеты в прямом эфире" во время перерывов на закрытых заседаниях ЕС.

Это утверждение было дополнительно подкреплено, когда на прошлой неделе несколько независимых расследовательских изданий, включая венгерское VSquare, опубликовали утечку записи разговора между Сийярто и Лавровым, в котором они координировали усилия по оказанию помощи российским миллиардерам, компаниям и банкам в получении освобождения от санкций ЕС.

Сийярто не стал отрицать запись, но преуменьшил значение содержания звонка, пояснив, что журналисты лишь "доказали, что я публично говорю то же самое, что и по телефону".

Прямое взаимодействие венгерских и иранских служб

Стенограмма разговора между Сийярто и Арагчи поднимает дополнительные вопросы о политических союзах правительства Орбана, особенно учитывая, что Москва имеет давний альянс с Ираном и поддерживает его в войне с Соединенными Штатами, предоставляя, по словам западных официальных лиц, информацию для целеуказания против сил США на Ближнем Востоке, включая военные корабли и самолеты.

"Я просто хотел лично сказать вам, что наши службы уже связались с вашими", – заявил Сийярто Арагчи в то время, согласно стенограмме. Когда Арагчи ответил, что он "очень благодарен за то, что вы все это делаете", Сийярто подтвердил: "Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам".

Ранее УНИАН сообщал о "сливе" деталей 12-пунктного соглашения между Венгрией и Россией. Соглашение охватывает ключевые направления – от поставок ядерного топлива до обмена артистами цирка.

Кроме того, мы также рассказывали, что Лавров инструктировал Сийярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС. В руки расследователей попали многочисленные записи разговоров министров иностранных дел Венгрии и России – Петера Сийярто и Сергея Лаврова. "Пленки" датируются 2023–2025 годами и уже были подтверждены как подлинные.

