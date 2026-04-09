Четыре китайских знака Зодиака будут на волне успеха уже очень скоро

В списке есть Лошадь и Собака.

После 10 апреля 2026 года для четырёх знаков китайского Зодиака начнется благоприятный период, когда обстоятельства складываются максимально удачно, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

10 апреля пройдет под влиянием Дня Деревянного Тигра, месяца Водяного Дракона и года Огненной Лошади, что усилит динамичную и активную энергетику.

Пятница несёт мощный импульс к действиям: открываются новые возможности, появляется готовность к развитию и стремление двигаться вперёд. Это время Ян-энергии, когда важно проявлять инициативу. Удача сопровождает как в старте новых проектов – будь то работа или личные отношения, – так и в завершении старых дел.

Особенно гармонично день складывается у тех, кто не пытается давить на ситуацию и не навязывает свою волю окружающим. Вместо борьбы приходит ясность, а порядок постепенно возникает даже из хаоса. Обстоятельства выстраиваются так, что жизнь начинает течь легче, позволяя насладиться результатами своих усилий.

Лошадь

10 апреля создаётся ощущение, что всё происходит вовремя: нужные люди выходят на связь, даже если это происходит неожиданно. Вы находитесь в потоке и действуете в гармонии с окружающей энергией.

Хотя обычно вам важно быть впереди, сейчас это не имеет значения – всё идёт своим естественным чередом. Даже если чего-то не хватает, это не выбивает вас из равновесия, а, наоборот, укрепляет доверие к жизни. Вы отпускаете желание всё контролировать и замечаете, что спонтанность даёт лучшие результаты. Возникает ощущение, что вы на своём месте и всё складывается так, как должно.

Собака

Для вас на первый план выходит тема доверия. В этот день вы особенно ясно понимаете ценность умения отпускать и не настаивать на своём.

Общение складывается легко: разговоры, даже случайные, оказываются важными и значимыми. Если есть повод для радости, вы чувствуете искреннюю поддержку окружающих. Внутреннее напряжение уходит, уступая место спокойствию и благодарности. Всё вокруг начинает ощущаться гармоничным и уместным.

Свинья

Ваше внимание сосредоточено на здоровье и планах на будущее. Вместо тревоги приходит ясное понимание, как действовать и в каком направлении двигаться.

Вы чувствуете уверенность в своих силах и способны справиться с любыми задачами. Информация и советы, которые вы получаете, помогают двигаться вперёд без лишнего стресса. Вы принимаете жизнь такой, какая она есть, и видите ценность в каждом опыте. Даже в непростых ситуациях вы сохраняете контроль и умеете находить баланс.

Тигр

Этот день особенно благоприятен для вас, так как его энергия совпадает с вашим знаком. Активность и общительность помогают вам успешно справляться с делами и задачами.

Проекты, над которыми вы работали, близки к завершению, и результат вас радует. Вы замечаете детали и понимаете, что ещё можно улучшить. Ошибки превращаются в полезный опыт, а требовательность к себе помогает не соглашаться на меньшее. Умение отстаивать свои границы становится вашим преимуществом. Вы встречаете этот день с открытостью и готовностью двигаться вперёд.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака выйдут из "черной полосы".

