Серьезный удар по логистике: что потеряла РФ после вывода из строя парома в Керчи

Захватчикам требуется постоянная поставка топлива, провианта, боеприпасов и оружия, а Крымский мост они стараются для этого не использовать.

По логистике российских оккупантов нанесен серьезный удар после вывода из строя их железнодорожного парома в Керченском проливе, сказал в эфире "Киев 24" Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил, заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020 гг.).

Отвечая на вопрос о том, как уничтожение последнего железнодорожного парома оккупантов в Керчи повлияет на обеспечение российского контингента в Крыму, он отметил, что армия РФ на полуострове выполняет функции преимущественно усиления, пополнения запасов и восстановления тех группировок, которые действуют на юге Украины.

"Требуется постоянная поставка топлива, припасов, амуниции, оружия. Крымский мост они для этого стараются не использовать. А железнодорожные паромы использовали активно", – сказал Рыженко.

Эксперт назвал выведение парома из строя серьезным ударом по логистике: "Больше такой возможности доставлять грузы нет, кроме Крымского моста".

Рыженко также напомнил о поражении нефтяного терминала в Феодосии. Где, по его оценкам, было потеряно не менее 60 тысяч тонн топлива.

"Серия таких серьезных ударов дает общий эффект того, что военная группировка противника в Крыму лишается боевой мощи, потенциала пополнять запасы и просто не может функционировать", – подчеркнул капитан запаса.

Последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 апреля Департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины ударами беспилотников вывел из строя паром "Славянин", последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

Это транспортное средство играло важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: