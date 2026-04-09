Поставка нефтепродуктов в Крым нарушена, и оккупанты не скоро ее возобновят, – эксперт

Украинские удары по временно оккупированному полуострову и Краснодарскому краю снизили логистические возможности россиян.

Российским оккупантам придется увеличивать логистические перевозки по железнодорожным веткам, проходящим по суше на юге оккупированной части Украины. Это должно позволить Силам обороны еще больше срывать снабжение оккупантов.

Так глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал в эфире Radio NV вывод из строя последнего российского железнодорожного парома "Славянин".

"Методично снижаются логистические возможности между Крымом и Российской Федерацией", – подчеркнул Кузан.

Военный эксперт отметил системность работы, поскольку "Славянин" был крупнейшим из тяжелых железнодорожных паромов. По его словам, в отличие от автомобильных паромов, железнодорожные паромы являются более сложной целью для поражения. Он пояснил, что для поражения железнодорожных паромов нужны дроны или другие средства с боевой частью весом 100 и более килограммов. Сложность вывода из строя этих паромов он сравнивает с танкерами.

"Наши возможности свидетельствуют о том, что мы действительно наращиваем нашу огневую мощь", – подчеркнул Кузан.

Также он обратил внимание на динамику поражения целей: "Если посмотрим на все восточное побережье, Феодосию и прилегающие территории Крыма, а также на западное побережье, Таманский полуостров и Краснодарский край, то увидим, что логистика нефти и нефтепродуктов нарушена настолько, что я не думаю, что в ближайшее время россияне смогут ее восстановить".

Он отметил, что речь идет и об объектах хранения нефти, участках нефтепроводов, НПЗ, электроподстанциях и т. д.

"Теперь одним только паромом уже не обойдешься. Нужно также понимать, что перевозить и где хранить. Сейчас с этим у россиян проблема, в частности и из-за того, что они пытаются ограничить транспортировку именно по железнодорожной ветке Керченского моста после наших успешных ударов. Автомобильная часть работает, но автомобильным транспортом можно перевезти значительно меньше любых промышленных грузов по сравнению с железной дорогой", – подчеркнул Кузан.

По его мнению, теперь россиянам придется использовать железнодорожную ветку, которая проходит по оккупированной части материковой Украины.

"А это уже та логистика, до которой проще добраться нашим Силам обороны. Главное – получить качественные разведданные по маршруту следования, в первую очередь, локомотивов. И это станет большей угрозой для снабжения Крыма", – сказал Кузан.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 апреля 2026 года ГУР с помощью дронов вывело из строя паром "Славянин". Это был последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

В то же время эксперт Роман Свитан сравнил оккупированный Крым со знаменитой Чернобаевкой, где россияне понесли значительные потери. По его словам, работа по Крыму сейчас ведется украинскими средствами поражения с основной задачей - уменьшить плотность российской ПВО по всей России.

