Исторический максимум: украинцы массово скупают евро

Возобновление роста курса евро на мировом рынке будет укреплять позиции валюты и в Украине.

В марте украинцы скупали наличную валюту, и спрос на евро вырос до исторического максимума.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что суммарный чистый спрос на наличную валюту (покупка за вычетом продажи) составил 968 млн долл., из которых евро – 482 млн долл. (в эквиваленте), доллар – 481,8 млн долл., а другие валюты – 4,2 млн долл.

"Для евро чистый спрос населения вырос до исторического максимума (предыдущий пик был в ноябре 2025 года – всего 410 млн долл.). Также доля наличных операций в евро выросла до исторического максимума – 28,5%", – написал Шевчишин.

Аналитик отметил, что возобновление роста евро на мировом рынке будет укреплять позиции европейской валюты и в Украине.

"Также фактором влияния будет оставаться НБУ, который более склонен поддерживать курс евро к гривне в случае его падения по отношению к доллару на мировом рынке. Потому что евро у нас является бюджетообразующей валютой (помощь от Европы в евро, пошлины в евро, акцизы в евро), а вот долги у нас в долларах", – отметил эксперт.

Американский доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам после того, как США и Иран согласовали двухнедельное перемирие. Это снизило спрос на эту валюту как на "тихую гавань".

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас прогнозирует, что курс доллара в Украине может ощутимо снизиться в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Евро, по прогнозу Дубаса, останется на текущем уровне, а доллар может подешеветь до 43,20–43,40 гривни уже в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: