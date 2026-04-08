'Приглашение': вышел трейлер нового фильма Оливии Уайлд для A24

Киностудия A24 показала первый трейлер смелой комедии "Приглашение" (The Invite) от актрисы и режиссера Оливии Уайлд. Широкой аудитории она известна как исполнительница роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус" (2007-2012), а также как режиссер психологического триллера "Не беспокойся, дорогая" 2022 года с Гарри Стайлзом и Флоренс Пью.

Фильм "Приглашение" является ремейком испанской комедии "Люди сверху" 2020 года. В центре сюжета – две супружеские пары, которые живут по соседству. Джо и Анджела переживают не лучшие времена и находятся на грани развода. Тем не менее, они решают пригласить на ужин своих соседей – Пину и Хоука, который делают им очень нескромное предложение.

Главные роли в ленте исполнили сама Оливии Уайлд, а также Сет Роген ("Интервью", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Соседи", сериал "Киностудия"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста") и Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Невероятный Халк", "Бердмен", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

Мировая премьера "Приглашения" состоялась на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино "Санденс" в январе 2026 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 91% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В широкий прокат фильм выйдет в июле 2026 года, однако точная дата пока неизвестна, как и перспектива его выхода в украинский прокат.

