Россия попытается захватить Днепр и Харьков: Зеленский про отказ от Донбасса

США считают, что Донбасс для Украины ничего не значит.

РФ не остановится, если Украина отдаст ей Донбасс, а попытается захватить другие населенные пункты. Об этом в подкасте The Rest is Politics заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Guardian.

Он отметил, что американская делегация, а именно спецпосланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, провела "слишком" много времени в Москве с Путиным. Поэтому команда Трампа до конца не смогла понять, чего на самом деле хочет РФ.

Президент также отметил, что он лучше Белого дома понимает психологию кремлевского диктатора и его военные цели. В частности, по словам президента, если Украина пойдет на уступки и отдаст РФ Донбасс, то Москва попытается захватить другие областные центры. А именно – Днепр и Харьков.

"Мы должны признать, что американцы частично считают, что Донбасс для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин их обманет и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", – пояснил Зеленский.

Ранее в Кремле заявили, что ожидают возобновления трехсторонних встреч с Украиной на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке. В частности, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что надеется, что у США появится больше времени на это.

Издание Foreign Affairs отмечало, что переговоры о завершении войны в Украине хоть и зашли в тупик, однако это не связано с войной на Ближнем Востоке. По мнению издания, проблема в стратегии, которую США продвигают во время переговоров.

