Несмотря на договоренности о двухнедельном перемирии, президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум: американские солдаты останутся "на своих позициях в Иране и вокруг него", пока не будет достигнуто "настоящее соглашение" и оно не будет выполнено.

Вместе с тем, пока что есть вопросы как к самому "мирному плану" (все уже узнали о ChatGPT, который пишет какие-то планы для Белого дома), так и к его трактовке. Так, Иран уже официально заявил, что Соединенные Штаты нарушили три пункта из десяти этого будущего соглашения. А Израиль осуществил бомбардировку Ливана (и не может от этого отказаться, потому что это вопрос его национальной безопасности)… То есть, многие моменты свидетельствуют о том, что не факт, что переговоры начнутся, как запланировано – 10 апреля.

Если же делегации поедут на встречу, то, на самом деле, может быть два сценария. Первый – они все же смогут о чем-то договориться. Второй – в какой-то момент все сойдет с траектории переговорного трека и эскалация продолжится.

То есть, Иран продолжит бомбардировки, США проведут какую-то ограниченную (или и не ограниченную) наземную операцию, конфликт затянется еще на неопределенный период времени…

К сожалению, нужно считаться с такой опцией, ведь она существует и никуда не исчезает. Израилю, объективно, история с продолжением войны – выгодна. И Нетаньяху может подтолкнуть войну к эскалации. Особенно, учитывая, что с военно-технической точки зрения Соединенные Штаты и Израиль нанесли Ирану очень серьезный удар. То есть, хотя Иран сейчас немного "взлетел на небо" и у него закружилась голова от успехов, поэтому он заявляет о победе, стоит понимать: одно дело – публично рассказывать, что они "победили", а другое – учитывать, сколько твоих вооруженных сил уничтожил противник.

Поэтому нельзя исключать, что в случае, если стороны не придут к какому-то приемлемому варианту соглашения, США вернутся к сценарию продолжения бомбардировок.

Впрочем, не очень понятны и некоторые цели сторон в случае, если договориться о чем-то удастся. В частности, речь идет о том, как Трамп собирается реализовать идею прохода через Ормузский пролив и контроля этого трафика со стороны Соединенных Штатов. Во-первых, это – международные воды, во-вторых, с одной стороны там Иран, с другой – Оман. И при чем там США?

Итак, если там появятся США, то все страны, которые пользуются этим проливом, будут задавать вопрос: с какой стати Соединенные Штаты взимают плату за проход?

Тот же Китай, который больше всего пользуется этим проливом, может совершенно спокойно об этом говорить. И, в конце концов, все эти страны могут выступить единым фронтом и через Организацию Объединенных Наций провести совсем другое решение.

Захотят ли они играть в эти игры? Сейчас трудно прогнозировать. Но, повторюсь, Иран может и захочет поднять тему оплаты за проход через пролив. А Трамп, очевидно, не против присоединиться к этой идее. Это своего рода способ взять на ходу: выбросить как можно больше идей, а дальше начнем торговаться и выйдем на какой-то приемлемый сценарий. Но выйдут ли? Пока не очень понятно. Никаких гарантий того, что переговоры, запланированные на 10 апреля, реально начнутся, сейчас никто не даст.