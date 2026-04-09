Рыбаки из небольшого городка во Франции отправили в Украину тысячи километров сетей

Журналисты рассказали, как французские рыбаки организовали отправку сетей для защиты украинцев.

Рыбаки из маленькой французской деревни передали Украине много километров сетей, которыми ловят российские дроны. Как пишет The Telegraph, в течение последних недель две партии сетей общей длиной около 200 км отправили из Бретани в Украину.

Всего в Украину поступило более 1000 километров сетей. Еще около 40 мешков готовы к отправке в гавани. Их будут использовать для строительства туннелей для защиты солдат и гражданского населения вдоль линии фронта. В сетях дроны запутываются и не достигают целей.

"Первые сети были отправлены в октябре прошлого года, а теперь порты по всей Бретани предлагают свои использованные сети Киеву", – пишет автор.

Особенно ценят военные прозрачные или зеленые сетки, которые сложнее увидеть с неба.

Мэр города Киберона Патрик Ле Ру гордится небольшим вкладом своего города. "Здесь, во Франции, наши ценности – это свобода, равенство и братство. И мы не можем себе представить, чтобы один народ подвергался таким нападениям со стороны другой страны", – сказал он. Он добавил, что использование старых сетей для помощи украинцам – это замечательный проект.

В то же время, это и услуга для рыбаков. Ведь утилизация использованных сетей на свалке стоит 250 евро за тонну.

Капитан рыболовного судна "Марко II" Хоэль Каров передал около 6 километров своих сетей Украине. "Мне не нравится, когда они идут забирать раненых на земле, а их атакуют дроны. По крайней мере, это может их защитить. Они и так достаточно подвергаются опасности", – сказал он.

Также авторы поговорили с украинкой Татьяной Рихтер, которая живет в Бретани и работает переводчицей. Ее близкие родственники воюют "в окопах" на передовой. Как глава благотворительной организации "Украина-Бретань-Юг", она руководит отправкой сетей из Киберона и других рыболовецких портов южной Бретани совместно с транспортной и логистической компанией своего бретонского мужа Арно, базирующейся в Кимперле. Арно Рихтер занимается логистикой, а его жена сортирует документы и занимается таможенными вопросами. Стоимость отправки каждого грузовика составляет 5000 евро.

Всего с момента российского вторжения они отправили около 20 грузовиков, которые перевозили все: от медикаментов до инвалидных колясок и подгузников.

На прошлой неделе в Херсонскую область прибыла партия из 46 мешков весом около 12 тонн. Рихтер показала журналистам видео эвакуации, снятое в коридорах из сеток. Также на видео виден дрон с взрывчатым грузом, попавший в одну из них. "Они защищают школы, роддомы, а также танки и подразделения Starlink, которые первыми становятся мишенями", – рассказала она о ценности сетей.

В знак благодарности украинские военные передали одному из рыбаков "улов" – российский дрон, застрявший в сетях.

Франция не единственная, кто предоставляет сети. Вместе с Данией и Швецией правительство Шотландии заявило в феврале, что отправит более 280 тонн использованных сетей для ловли лосося на восток Украины.

Напомним, что вблизи зоны боевых действий сети растягивают над дорогами, блокпостами и артиллерийскими позициями. Благодаря плотному плетению они могут запутать пропеллеры дронов и обездвижить их. Поэтому это простое, но эффективное средство противодействия.

Военные уже накрыли антидроновыми сетками десятки и сотни километров улиц и дорог, создав своеобразные "туннели". Это срывает планы противника создать в прифронтовой зоне "мертвую полосу", где любое движение транспорта подвергается удару вражеского дрона.

В то же время запасы излишних сеток в Нидерландах и Дании уже иссякают. Оттуда в Украину отправлялись сетки, которые использовались на полях по выращиванию тюльпанов. Они изготавливаются из полиэтилена и основовязанных волокон, поэтому легкие и прочные. Такие сетки могут препятствовать небольшим FPV-дронам и квадрокоптерам. Однако рыболовные сетки прочнее и могут удержать даже тяжелые дроны.

