Украинцы в Польше могут лишиться законных оснований для пребывания и работы, – Лубинец

Украинцы в Польше могут лишиться законного основания для пребывания и работы, если их номер PESEL со статусом UKR был оформлен без предъявления паспорта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

"Если ваш номер PESEL со статусом UKR был оформлен без предъявления паспорта, – вам необходимо подтвердить личность до 31 августа 2026 года. Это требование польского законодательства", – подчеркнул он.

Омбудсмен пояснил, что нужно обратиться в администрацию гмины или города и предъявить действующий паспорт. Орган самостоятельно обновит данные в реестре.

"Если не сделать этого вовремя, возможна потеря статуса UKR, изменение статуса в реестре и потеря законного основания для пребывания и работы в Польше", – написал Лубинец.

Кроме того, он призвал проверить актуальность всех персональных данных, особенно если изменился паспорт или фамилия. "Это критически важно при подаче заявления на карту пребывания CUKR и для вас, и для вашего ребенка", – пояснил Уполномоченный.

Он призвал не откладывать эти процедуры, ведь это вопрос статуса и доступа к базовым услугам.

Бизнес украинцев в Польше

Как сообщалось, в Польше стремительно растет количество украинских предпринимателей, открывающих собственный бизнес по франшизе популярной розничной сети Żabka.

Около 1 100 граждан Украины управляют магазинами этой сети, причем только за последний год к ней присоединились почти 600 новых франчайзи (предпринимателей, которые покупают право на ведение бизнеса под известным брендом) из Украины. Таким образом, украинцы стали второй по численности национальной группой среди партнеров компании после поляков.

