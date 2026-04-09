Мозговая честно рассказала, как часто видится с любимым-военным

В настоящее время муж продюсера служит в НГУ.

Украинская продюсер Елена Мозговая призналась, как часто ей удается видеться с мужем – певцом-военнослужащим Дэвидом Аксельродом. Об этом она рассказала в интервью проекту "Наедине с гламуром".

Как известно, сейчас Дэвид Аксельрод нигде не выступает и практически исчез со сцены, потому что все время находится на службе в Национальной гвардии Украины (НГУ).

"Мы не отказываемся от каких-то идей, но он просто сейчас реально на службе. Его не всегда и вообще очень редко отпускают. Такова наша жизнь. Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через секунду", - сказала Елена Мозговая.

Она отметила, что у них с мужем много планов, но чтобы воплотить их в жизнь, нужно время, которого у пары нет.

Продюсер также добавила, что они планируют в будущем записать дуэт.

С началом полномасштабного вторжения Дэвид Аксельрод ушел добровольцем на фронт. На одном из выездов он получил травму и почти год восстанавливался. Сейчас он восстановился и вернулся на службу. На пение и выступления времени нет.

"Приоритеты изменились: речь идет не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах – чтобы мы выстояли и победили", – отмечал Дэвид Аксельрод.

