Netflix показал трейлер 2 сезона хитового скандинавского детектива 'Каштановый человечек'

Продолжение популярного датского детективного сериала выйдет 7 мая 2026 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона датского детективного сериала "Каштановый человечек" (The Chestnut Man).

Во втором сезоне, получившем название "Каштановый человечек: Игра в прятки", детективы полиции Копенгагена Марк Хесс и Найя Тулин снова объединят усилия, чтобы раскрыть убийство пропавшей женщины, которую нашли мертвой в лесу. Расследование выводит их на преследователя, который ведет со своими жертвами игру в прятки, во время которой дразнит их детским стишком. Детективам снова приходится работать бок о бок, хотя теперь их отношения сложнее, чем когда-либо.

К главным ролям во втором сезоне вернулись известные датские актеры Даница Чурчич ("Мистериум. Охотники за фазанами", сериал "Мост") и Микель Фольско ("Королевский роман", "Мистериум. Начало", сериал "Дождь").

Второй сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Напомним, сериал основан на одноименном романе датского писателя и сценариста Сорена Свейструпа. Больше всего он известен как создатель скандинавского детективного сериала "Убийство", который выходил в 2007-2012 годах.

Первый сезон "Каштанового человечка" вышел на Netflix в сентябре 2021 года. Он рассказывал о двух детективах полиции Найе Тулин и Марке Хессе, которые расследовали убийства нескольких женщин, объединенные фигурками каштановых человечков, оставленных на месте преступления.

Сериал был положительно воспринят критиками и зрителями. На данный момент оценка первого сезона на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрение критиков и 83% зрителей.

