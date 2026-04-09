Гигантская куча снега, которую называют 'поддержкой Путина', начинает таять, – СМИ

Кремлевские чиновники чутко реагируют на изменения в общественном мнении, поэтому тщательно их анализируют.

В России зафиксировано заметное падение рейтинга одобрения кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако это не свидетельствует о политическом кризисе в Кремле, сообщает Radio Free Europe.

Издание отмечает, что Путин остается бесспорным лидером страны. Кроме того, кремлевские чиновники – прежде всего Администрация президента – годами тщательно готовили избирательные процессы, пытаясь создать впечатление, что у россиян есть настоящий выбор в отношении своих избранных лидеров, что называется "управляемой демократией".

Эксперты считают, что кремлевские чиновники чувствительны к изменениям в общественном мнении. Поэтому текущие изменения тщательно анализируются внутри администрации чиновниками, ответственными за управление политической системой.

"Это заслуживает внимания, и это также подтверждается различными другими "событиями и инцидентами", – сказала директор Института России в Кингс-Колледже Лондона Гульназ Шарафутдинова.

Она вспомнила недавний случай с прокремлевским адвокатом-"боевым псом", который оказался в психиатрической больнице после того, как резко раскритиковал Путина.

В публикации поясняется, что, по словам Шарафутдиновой, изменение настроений можно объяснить несколькими факторами: препятствиями, которые создают украинские дроны; перебоями в работе мессенджеров, таких как Telegram, WhatsApp и Интернета; неоправданными ожиданиями и невыполненными обещаниями относительно мирных переговоров по Украине, которые поддерживают США; общей усталостью от затянувшейся войны, которая начала все заметнее сказываться на экономике.

"Это не означает, что революция неизбежна, но рост напряженности не в пользу Кремля", – добавила она.

Результаты опроса, опубликованные в прошлом месяце "Левада-Центром", одной из последних независимых социологических служб России, показали заметный рост числа россиян, сталкивающихся с проблемами в Интернете, а также увеличение числа тех, кто выражает недовольство действиями властей, направленными на ограничение работы Telegram и WhatsApp.

В статье напоминается, что в начале февраля ветеринарные органы в нескольких сибирских регионах приказали ввести карантин и уничтожить десятки тысяч коров и другого скота из-за угрозы бешенства и других инфекционных бактериальных заболеваний.

Добавляется, что некоторые фермеры жаловались, что компенсация, которую выплачивают за уничтоженный скот, является недостаточной. Поэтому они даже устроили протест на Красной площади в Москве, что в наши дни является редким политическим актом.

Как отмечает издание, экономика России заметно замедляется после лет бурного роста, обеспечиваемого государственными военными расходами.

"Инфляция вызвала рост цен, что вынудило резко повысить процентные ставки. Уровень заработной платы остается на прежнем уровне", – говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что еще есть и война в Украине, которая длится уже четыре года. Украинская армия, несмотря на меньшую численность и недостаточную обеспеченность артиллерией, боеприпасами и тяжелым вооружением, не позволила российским войскам быстро продвинуться для достижения военных целей Кремля. Напротив, по мнению издания, они нанесли российским войскам колоссальные потери.

Примечательно, что в последний раз рейтинг Путина заметно снизился в сентябре 2022 года, через семь месяцев после начала войны. Издание предполагает, что именно тогда Кремль осознал, что война в Украине не закончится быстро.

Путин объявил о масштабной мобилизации, что шокировало российское общество и вызвало массовый отток сотен тысяч людей из страны.

"Что же произошло? Началась настоящая буря. Сейчас этот гигантский сугроб, который называют "поддержкой Путина", начинает таять. Он не развалится сразу; он тает, тает и тает. Это постепенное, действительно значительное изменение. Это первый знак, и его нельзя подавить дальнейшими репрессиями – для этого слишком много причин", – отметила социолог и эксперт по изучению общественного мнения Елена Конева.

Ранее УНИАН сообщал, что отставной полковник армии Великобритании Филипп Ингрэм предположил, что даже если завтра глава Кремля Владимир Путин остановит войну в Украине, России понадобятся годы, чтобы хоть немного приблизиться к нормальной жизни. Ингрэм заявил, что у Путина нет варианта безболезненно завершить войну. Он пояснил, что если это произойдет, его ближайшее окружение и олигархи потеряют значительную часть бизнес-структур, перестроенных под нужды сосредоточенных на войне криминальных схем. Также эксперт добавил, что возникнут проблемы со всеми людьми, которые вернутся с передовой в случае прекращения боевых действий. Ингрэм отметил, что это не профессиональные военные, но с боевым опытом, умением обращаться с оружием и взрывчаткой.

Также мы писали, что руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга прогнозирует, что ограничения соцсетей могут привести к десакрализации президента страны Владимира Путина. То есть, весь негатив будет связываться именно с ним. Шульга отметил, что это первый фундаментальный разлом, который наконец должен произойти. По мнению эксперта, вводя в России различные запреты, в Кремле именно к этому и идут. Шульга не исключает, что блокировка Telegram в России приведет к большей нелояльности не только населения, но и элиты.

Вас также могут заинтересовать новости: