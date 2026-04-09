'Самый сложный период': офицер рассказал, как появление зелени повлияет на штурмы противника

Армия РФ пытается укрепить свои позиции, однако несет огромные потери.

На Добропольском направлении продолжаются активные штурмовые действия, российские оккупанты пытаются сосредоточиться и продвигаться, однако без значительных успехов. Об этом рассказал офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо".

"На самом деле могу говорить о полосе обороны 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" - это в основном Добропольское направление. У нас тоже продолжаются активные штурмовые действия. Противник пытается сосредоточиться, продвигаться, но, слава Богу, без каких-либо активных продвижений. В то же время с уверенностью могу сказать, что за вчерашний день 70 или 80% передвижений противника было уничтожено", - заверил он.

Военный подчеркнул, что даже за утро 9 апреля 80% россиян, которые передвигались в этом направлении, были уничтожены. По его словам, армия РФ пытается накапливать силы, однако несет огромные потери.

Видео дня

"Что касается артиллерии, то это сейчас довольно горячая тема из-за того, что это довольно опасно, ведь артиллерия не может работать так, как она работала еще там в 23-м году, из-за того, что их постоянно пытаются найти. Условно говоря, как и мы, так и противник использует беспилотные авиационные комплексы для того, чтобы искать засечки, то есть искать места выхода артиллерии и тогда уже поражать эту артиллерию. Поэтому для того, чтобы работать артиллерией, должно быть много таких мест, которые позволяют ей работать", - объяснил Отченаш.

Он добавил, что должно быть чистое небо без дронов, нормальная корректировка артиллерии, чтобы она не работала зря.

"Но в то же время, когда артиллерия работает, она старается работать достаточно качественно, достаточно успешно и наносит достаточно мощное огневое поражение противнику. Мало того, она может точно работать достаточно эффективно по какому-то определенному квадрату, где мы знаем, что есть скопление противника, поэтому артиллерия точно до сих пор остается актуальным оружием", - заверил офицер.

Говоря о применении живой силы противника, он подчеркнул, что в бригаде "Рубеж" ожидают увеличения количества вражеских штурмов, ведь появится зелень.

"Нужно сравнивать определенные периоды (по применению живой силы противника, - ред.). Если взять, например, два месяца зимы, то сейчас, действительно, мы видим, что количество передвижений противника увеличивается. Если брать, например, период осени, то все же количество передвижений все равно на более низком уровне, из-за того, что противник за осень-зиму потерял большое количество личного состава и до сих пор пытается его как-то восполнить. Тем не менее, да, мы действительно ожидаем более активных штурмовых действий, чем сейчас, с более широким использованием личного состава и техники противника, только потому, что сейчас будет зелень", - сказал военный.

По его словам, благодаря погоде захватчики смогут накапливать больше личного состава, подвозить мотоциклы и т.д., а украинские защитники не будут этого видеть из-за увеличения зелени на деревьях.

Он добавил, что чем больше будет зеленой листвы, тем сложнее обнаружить передвижения и скопления армии РФ.

"Поэтому эти штурмовые действия будут продолжаться, и враг точно будет использовать и максимально свои ресурсы, и максимально природную среду для того, чтобы продвигаться. И хотя я уже не являюсь командиром экипажа "Кара Небесная", но тем не менее, работая с БПЛА, мы точно понимаем, что период максимальной зелени является самым сложным для беспилотных авиационных комплексов, именно потому, что труднее всего обнаруживать личный состав противника", - отметил Отченаш.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что 4 месяца подряд наши дроны уничтожают больше оккупантов, чем враг рекрутирует. В марте, по сравнению с февралем, на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных нашими подразделениями беспилотных систем.

"В среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тыс. боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это более 150 тысяч", - рассказал Сырский.

В то же время офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко заявил, что россияне перешли к обороне на важном направлении из-за атак Сил обороны. Он отметил, что оценки аналитиков о том, что украинское наступление на Александровском направлении сорвало планы россиян на летнюю кампанию, в целом соответствуют реальной ситуации.

