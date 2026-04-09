Муж Поляковой сделал неожиданное заявление об экс-продюсере Тины Кароль

Вадим Буряковский заявил, что узнал об Олеге Чорном крайне неприятные вещи.

Продюсером украинской певицы Ольги Поляковой в начале 2000-х мог стать Олег Черный. Среди его подопечных в то время была исполнительница Тина Кароль. Об этом рассказал муж Поляковой Вадим Буряковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что даже встречался с Олегом Черным дома. Тогда тот произвел на него хорошее впечатление, но впоследствии всплыли неприятные вещи, и желание сотрудничать или даже разговаривать с ним исчезло.

Что именно он узнал, Вадим Буряковский не уточнил, отметив, что не хочет отвечать на этот вопрос.

Видео дня

"Он эксплуатировал Тину. Ты столько лет проработал с этим человеком... Я понимаю, что где-то задели какую-то гордость. Ну, послушай, молодая девушка, ты – взрослый мужчина. Должен как-то относиться к этому с мужским достоинством. Он поступил некрасиво", – сказал Вадим Буряковский.

Отметим, что Тина Кароль и Олег Черный в 2007 году прекратили сотрудничество. Расстаться мирно у них не получилось, поэтому впоследствии продюсер негативно высказывался о певице и обвинял ее в "звездной болезни". Комментируя заявления Черного, Тина Кароль тогда подчеркнула, что они не соответствуют действительности.

Это уже второе интервью мужа Оли Поляковой. Его первое появление в СМИ она прокомментировала прямо со сцены, во время своего концерта, а за второе – публично "отчитала".

