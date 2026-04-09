Украинский актёр-воин расстался с женой после 11 лет брака

Владимир рассказал, что стало причиной их разрыва.

Известный украинский актер-воин Владимир Ращук развелся с женой-актрисой Викторией Билан-Ращук после 11 лет брака.

По словам звезды фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту", они больше не вместе, несмотря на недавнее рождение общего сына Яремы. На решение завершить отношения повлияло много факторов, о которых он впервые рассказал в интервью каналу "КиноUA".

"Я не люблю выносить личную жизнь на всеобщее обозрение, но скрыть это в нашей профессии невозможно. Люди питаются сплетнями, когда не знают правды, поэтому, пожалуй, должен сказать: да, мы не вместе. Мы расстались. Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь… Не знаю, связано ли это с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение расстаться, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное", – подчеркнул Владимир.

Актер добавил, что сейчас он находится в новых отношениях, однако продолжает участвовать в воспитании сына.

"Я влюбился. Кто-то говорит, что я предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите моей жизнью, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить. Все свободное время, как минимум три раза в неделю, я езжу. Вот вчера провел восемь часов с малышом: мы гуляли, спали, играли, ходили на плавание. Для меня самое главное – сын. А отношения – так сложилось, это жизнь", – отметил Ращук.

К слову, бывшая жена актера – Виктория – в своих соцсетях намекнула, что готова рассказать свою версию их развода.

