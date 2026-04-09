В Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих

Сначала будут проведены необходимые экспертизы перед передачей тел родственникам для захоронения.

Тела и останки 1000 погибших украинских военных удалось вернуть в Украину. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1000 погибших", – говорится в сообщении.

В частности, по утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим.

"Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц. После установления личностей погибших тела будут переданы семьям для достойного захоронения", – уточняется в сообщении.

