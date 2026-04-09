Фонд Елены Зеленской передал 92 генератора для учебных заведений, больниц и социальных учреждений

Фонд Елены Зеленской укрепляет энергетическую устойчивость украинских общин. На фоне регулярных атак на критически важную инфраструктуру команда систематически обеспечивает больницы, учебные заведения и социальные учреждения альтернативными источниками питания.

С начала года Фонд передал 92 генератора различной мощности общей стоимостью более 36 млн грн. Помощь охватила различные регионы Украины и тысячи людей.

Особое внимание команда уделила образовательным учреждениям. В частности, 29 генераторов передали для нужд образования в Соломенском, Деснянском и Днепровском районах Киева. Благодаря этому более 20 000 детей смогут продолжать обучение даже во время отключений электроэнергии. Также оборудование получили 16 образовательных учреждений в Сумской области.

Шесть генераторов получили медицинские учреждения: три в Сумской области, два в Киеве и один в поселке Сосница Черниговской области. Это оборудование обеспечивает автономную работу больницы в случае перебоев с электроснабжением.

Отдельное направление – поддержка социальных учреждений. Всего 16 генераторов передали для гериатрических учреждений, где проживают пожилые люди и люди с инвалидностью, а также в учреждения поддержки и реабилитации.

Десять генераторов уже обеспечивают работу Пунктов несокрушимости и образовательных учреждений общин Днепропетровской области во время отключений электроэнергии.

Генераторы получили и большие приемные семьи в Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и других областях – для безопасности детей и обеспечения базовых потребностей во время отключений электроэнергии.

Фонд Елены Зеленской взял на себя обязательства по финансированию и организации подключения мощных генераторов к инженерным сетям, чтобы обеспечить их эффективную и бесперебойную работу. Работы по вводу оборудования в эксплуатацию уже начаты.

"Когда учебное заведение, медицинское учреждение или даже семья имеют альтернативный источник энергии, появляется ощущение стабильности и безопасности даже во время отключений. Для нас важно, чтобы дети имели доступ к образованию при любых обстоятельствах, лечение пациентов происходило бесперебойно, а социальные учреждения всегда имели свет и тепло", – отметила генеральный директор Фонда Елены Зеленской Виктория Романова.

Оказание помощи осуществляется в сотрудничестве с международными партнерами, в частности с посольствами Украины в Польше, Молдове, Чехии и Швеции, Украинско-турецким деловым советом (DEIK), Министерством иностранных дел Украины, Black Sea Trade and Development Bank, CGU Istanbul, Hilti Foundation, Фондом семьи Келлнер, HEARTLAND A/S, Beredskapslyftet, Svenska Kraftprodukter AB.

Команда Фонда продолжает работу по привлечению и передаче альтернативных источников питания и готовит новый этап поддержки учреждений и общин.

В ближайшее время еще 56 генераторов различной мощности будут отправлены в учреждения образования и здравоохранения, ведь потребность в поддержке остается значительной. Свет и тепло – это базовые условия для непрерывной работы больниц, обучения детей и поддержки людей в самые сложные времена.

