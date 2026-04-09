Полякова публично 'отчитала' Буряковского за новое интервью: 'В последний раз'

Певица попросила мужа не трогать ее друзей.

Муж украинской певицы Оли Поляковой Вадим Буряковский после бурной реакции на первое развернутое интервью журналисту Дмитрию Гордону решил дать еще одно. В итоге зрители стали свидетелями небольшой "сцены", когда в определенный момент исполнительница позвонила Буряковскому и буквально "отчитала" его.

Во время разговора Полякова попросила мужа "закругляться", не трогать ее друзей, как в прошлый раз, и пообещала Гордону, что это точно его последнее интервью.

"Ты там находишься не только как сам, а как мой муж. Обсуждай своих друзей, а моих не трогай. Дмитрий, я могу точно пообещать, что он у тебя в последний раз. Вадим, ты там попрощайся со всеми. Я уже выезжаю. Вы договорите, но смотрите не договоритесь до того, как в прошлый раз", - заявила певица.

Буряковский со всем согласился и в конце пошутил:

"Я хозяин, я главный. Сказал: "Не вылезу из-под стола", значит, не вылезу".

Напомним, в прошлый раз Вадим Буряковский раскритиковал подругу Оли Поляковой, ведущую Машу Ефросинину, и ее супруга Тимура Хромаева. Позже Полякова извинилась за скандальное заявление мужа, отметив, что "была шокирована".

