Сестра Софии Ротару ответила, вернётся ли певица на сцену во время войны

Аурика также рассказала, чем сейчас занимается артистка.

Украинская певица Аурика Ротару рассказала новые подробности о своей сестре Софии Ротару.

Напомним, ранее ходили слухи, что артистка находится за границей во время полномасштабной войны, в частности, якобы живет в Италии. Однако сестра звезды подчеркивала, что она остается в Украине. На днях Аурика также подтвердила это и раскрыла, чем сейчас занимается София Михайловна.

"Она в Киеве, в своем доме. Занимается, как и я, садом, огородом", - подчеркнула Аурика в проекте "Наедине с Гламуром".

Видео дня

К слову, София Ротару не появляется на публике и прекратила свою концертную деятельность с 2022 года. Также она не говорит о полномасштабном вторжении, а лишь иногда публикует кадры разрушений после вражеских атак и добавляет слова сочувствия. Ее сестра ответила, может ли певица снова вернуться на сцену в ближайшее время. Об этом она сказала так:

"Я думаю, что во время войны она не вернется на сцену, а как закончится война – тогда посмотрим. Не знаю".

Напомним, ранее певица Оксана Билозир открыто высказалась о позиции Софии Ротару по поводу войны. По ее словам, певица сделала свой выбор в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: