Европейские фьючерсы на газ резко подешевели за утро.

Цены на газ в Европе резко упали после того, как США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, которое может временно открыть важный Ормузский пролив и облегчить ситуацию на мировых энергетических рынках.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость эталонных фьючерсов на газ упала почти на 20% – до самого низкого уровня с начала войны. Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить боевые действия в обмен на то, что Иран обеспечит безопасный проход через пролив. Тегеран заявил, что это станет возможным при координации с вооруженными силами страны, хотя детали соглашения не были объявлены.

Почти полное закрытие водного пути, через который обычно проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа, вызвало глобальный энергетический кризис и резкий рост цен на топливо.

Уже более месяца в ходе войны волатильность европейского газа находится на высоком уровне. В то же время трейдеры по-прежнему могут оставаться осторожными, ожидая более четких признаков того, что соглашение будет соблюдено.

Пока что нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, которые являются эталоном для рынка европейского газа, потеряли 18% и торговались по 43,7 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:02 утра по киевскому времени.

С начала войны США и Израиля против Ирана газ в Евросоюзе подорожал более чем на 55%. Ограничения поставок с Ближнего Востока могут затруднить наполнение местных газохранилищ перед следующим отопительным сезоном. Пока что они заполнены лишь на 28%.

Из-за войны Трампа в Европе начался настоящий энергетический кризис, что позволило укрепить свои позиции пророссийски настроенным политическим силам, в частности AfD в Германии. Члены AfD прямо призывают возобновить отношения с Москвой по принципу "бизнес как обычно" ради поставок дешевых энергоносителей.

