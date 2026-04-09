Умер известный украинский бандурист

Известный поэт и бандурист, Заслуженный артист эстрадного искусства Украины Ярослав Черногуз ушел из жизни. Мужчине было 62 года.

Печальную новость сообщила его дочь Ярина в своем Facebook. Причину смерти она не указала.

"Ушел из жизни мой папа, Ярослав Черногуз. Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, внесший свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарскому искусству и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком, верным своему пути. Он хотел бы быть похороненным на Байковом кладбище, рядом со своими родителями. Сейчас я на фронте в Херсонской области, но поеду в Киев, готова сделать все, что нужно, чтобы его похоронили именно там", – отметила девушка.

Что известно о Ярославе Черногузе

Ярослав Олегович окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в 1985 году. Впоследствии начал работать редактором отдела библиотек, музеев и музыки журнала и писал много материалов. Также был автором семи поэтических сборников. С декабря 2002 года стал солистом Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. И. Майбороды.

Напомним, ранее скончался известный комик из "Маски-шоу" Владимир Комаров.

Вас также могут заинтересовать новости: