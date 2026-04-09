Линейную логику разворачивания мировых войн можно рассмотреть на примерах. Австро-Венгрия напала на Сербию, Россия напала на Австро-Венгрию. Началась Первая мировая война... Германия напала на Польшу, Британия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война.

США входили в обе войны на "втором такте".

Что происходит сейчас? Сегодня мы наблюдаем смерть линейной логики. РФ напала на Украину, но Европейский Союз не объявил войну России. А США на "втором такте войны" вообще почти "покинули чат"... США и Израиль атаковали Иран, но Китай и РФ не вступили в войну на стороне Тегерана...

Видео дня

То есть, линейная модель распространения огня войны уже не работает.

Если война где-то начинается, ее сразу локализуют, превращая в "пузырь внутреннего сгорания".

Далее. Все зациклились на сравнении экономических потенциалов воюющих сторон. Да, об этом пишет Клаузевиц и Свечин. Но это – тоже линейная логика.

Сейчас ключевой параметр готовности к войне - это способность к массовому производству дешевых средств поражения и "готовность общества умереть". Или способность политических элит убедить общество в "необходимости умереть". Или способность политических элит "заставить общество умереть". Подходит любая из опций.

Просто во времена Клаузевица и Свечина, то есть, в период традиционалистских обществ и националистических проектов, "готовность умереть", что у немцев, что у русских была примерно одинакова. Поэтому тогда сравнивали экономические потенциалы, которые и играли решающую роль. Но сейчас способность производить массовые, дешевые средства поражения и "способность умирать", никак не корреспондируется с экономическим потенциалом.

Где-то прочел такой ужасный термин: "мясоемкость страны", то есть "способность умирать". Вот эти показатели и будут сравнивать... Например, Германия по номиналу ВВП - одна из крупнейших экономик мира, а вот "мясоемкость" - одна из наименьших в мире. Равно как и способность массово производить дешевые средства поражения.

Но второму можно еще научиться, а для первого - нужна идеология и целое поколение для "воспитания".

Поэтому, азиатские страны сейчас очень опасны в контексте войн: есть "готовность умирать" и способность массово производить дешевые средства поражения.

Украина, кстати, в контексте отношения к человеку и к ценности жизни отдельно взятого индивида - это больше Азия, чем Европа. Правда "Азия" с европейским уровнем рождаемости и особым уровнем смертности.