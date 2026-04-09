'Удар по экономике': соучредитель 'Новой почты' раскритиковал введение новых налогов

Принятые и предложенные решения предприниматель оценивает как "тройной удар по экономике со стороны Верховной Рады".

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк раскритиковал новые налоговые инициативы в Украине, заявив об их негативном влиянии на бизнес, потребителей и экономику в целом. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, принятые и предложенные решения он оценивает как "тройной удар по экономике от Верховной Рады".

Первым ударом он назвал продление 5% военного сбора на три года после завершения войны. Поперешнюк подчеркнул, что восстановление экономики, по его мнению, требует не повышения, а снижения налоговой нагрузки и создания благоприятных условий для бизнеса.

Видео дня

"Восстановление страны и экономики – это не увеличение налогов, а их снижение. Это создание наилучших условий для бизнеса, ведь экономику развивают не чиновники, а предприниматели. Таким образом, депутаты фактически отложили восстановление экономики еще на три года", – отметил соучредитель "Новой почты".

Второй удар, вызвавший критику, стал так называемый "налог на OLX". Речь идет о налогообложении деятельности граждан, которые продают товары или предоставляют услуги через онлайн-платформы. По словам бизнесмена, это решение затронет миллионы украинцев, которые самостоятельно зарабатывают на жизнь.

"Это люди, которые ничего не просят от государства, а работают курьерами, таксистами, торгуют между собой и предоставляют друг другу услуги. Это ощутимо ударит по их кошелькам, а значит – по всей экономике. А еще приведет к росту количества проверок, штрафов, судебных споров, коррупции и теневых схем", – отметил предприниматель.

Третьим риском он назвал законопроект с планами по налогообложению международных посылок. По его мнению, это может ударить по миллионам украинских потребителей, снизить их покупательную способность, ухудшить благосостояние, усилить коррупцию и тенизацию, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

"Я не могу понять логику этих действий, ведь ожидаемые дополнительные доходы бюджета от этих нововведений на уровне 1% можно было получить другими, менее токсичными средствами", – добавил Поперешнюк.

Налоги в Украине – последние новости

В феврале Совет директоров МВФ утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По условиям программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривень.

20 марта Министерство финансов опубликовало новый законопроект, содержащий основные налоговые обязательства Украины перед Международным валютным фондом. Правительственный законопроект предусматривает ряд изменений в Налоговом кодексе, касающихся физических лиц-предпринимателей, продаж через цифровые платформы и налогообложения международных посылок. Часть нововведений вступит в силу с 2027 года.

8 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым вводится налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Uber и т. д.).

Вас также могут заинтересовать новости: