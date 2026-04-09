Декларирование для всех украинцев: глава 'Укрпочты' Смилянский придумал очередное ноу-хау

Главный почтмейстер выступает против обязательного заполнения деклараций для должностных лиц.

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский считает, что заполнять налоговые декларации должны все украинцы, а не только должностные лица. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Я выступаю за 100% заполнение закрытых деклараций всеми гражданами Украины. Потому что чиновник, укравший 10 миллионов гривень, и бизнесмен, недоплативший в бюджет 10 миллионов налогов, оказывают одинаковое влияние на нехватку денег для повышения зарплат военным", – пишет Смилянский.

При такой системе честно платить налоги придется всем, а не только чиновникам, считает генеральный директор "Укрпочты".

"Сейчас у него есть отмазка: тесть подарил. А тесть декларацию заполнять не должен, так что все в порядке. Если все заполнят закрытые декларации и кто-то укажет адрес на Крещатике при доходе в 10 000 гривень, к нему должны прийти и спросить: а откуда средства на жилье в центре Киева?" – предлагает Смилянский.

В качестве ориентира управленческий работник указывает на США, где нет открытых деклараций. При этом налоговые декларации заполняют все граждане, и с коррупцией борются более эффективно.

"Знаете, почему? Потому что налоговая США контролирует не только доходы, но и расходы. Причем делает это в режиме реального времени и точно знает, что нельзя жить на Таймс-сквер или рядом с Белым домом в Вашингтоне и иметь минимальную зарплату. А вот у нас даже со всеми открытыми декларациями так почему-то получается", – пишет глава "Укрпочты".

Смилянский добавляет, что считает открытые декларации и пожизненный статус PEP (политически значимого лица) большим злом. По его мнению, коррупционерам они не мешают, а для нормальных специалистов только становятся препятствием для прихода в госсектор.

Скандалы со Смилянским – последние новости

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский любит активно дискутировать в соцсетях на острые политические темы, при этом не стесняясь в выражениях. Недавно он назвал "больными на голову" людей, работающих в Украине за минимальную зарплату.

До этого Смилянский рассказал, что почтальоны "Укрпочты" продают колбасу и печенье, и раскрыл сумму годового дохода от реализации продуктов.

