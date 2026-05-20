Старая мысль Канта об отношениях и времени вновь обрела популярность

Немецкий мыслитель оставил после себя не только сложные научные труды, но и жизненный совет, который до сих пор разбивает сердца миллионам людей.

Жизнь часто меняет приоритеты людей совершенно непредсказуемым образом. Знаменитая цитата немецкого философа Иммануила Канта о браке и времени до сих пор вызывает целую палитру эмоций у читателей, ведь она отражает суровую реальность, с которой многие сталкиваются лично, пишет Economic Times.

Выдающийся мыслитель никогда не женился и оставался холостяком на протяжении всей своей жизни. Причиной этого стали финансовые трудности в молодости и слишком суровая рутина в зрелом возрасте.

Сам же совет философа, объясняющий его одиночество, стал культовым.

"Когда мне нужна была жена, я не мог её содержать, а когда я уже мог её содержать, она мне уже была не нужна", – отмечал Кант.

В этой фразе большинство людей увидели глубокий жизненный паттерн, выходящий далеко за пределы обычных отношений.

Кант на собственном опыте показал, как часто желания и возможности людей просто не совпадают во времени. Даже сегодня современные читатели связывают эти слова философа со своей карьерой, нереализованными амбициями, утраченной дружбой и личными целями, которые приходят в жизнь либо слишком рано, либо уже слишком поздно.

Ранее УНИАН писал об объяснении Платона – что на самом деле делает людей бедными. Древнегреческий философ объяснил механизм, который заставляет даже богатых людей чувствовать себя несчастными и "голыми".

"Бедность возникает не из-за уменьшения богатства, а из-за умножения желаний", – говорится в известном наблюдении философа.

