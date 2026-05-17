Трамп пригрозил Тегерану в случае провала переговоров

Трамп не уверен в сделке с Ираном, но уже предупредил о последствиях.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким предупреждением в адрес Ирана, заявив, что Тегеран столкнется с "очень тяжелыми последствиями", если не согласится на заключение нового соглашения с Вашингтоном. Об этом американский лидер сказал в телефонном интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам Трампа, он не знает, готов ли Иран пойти на компромисс, однако подчеркнул, что отказ от сделки станет серьезной проблемой для иранских властей.

"Я не имею ни малейшего представления, собираются ли они это сделать. Но если нет – их ждет очень плохой момент, очень плохой момент. Им лучше заключить соглашение", – заявил президент США.

При этом Трамп не уточнил, какие именно меры могут последовать в случае провала переговоров. Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося напряжения вокруг Ирана и попыток Вашингтона добиться нового формата договоренностей по ядерной программе и региональной политике Тегерана.

Ранее американская администрация уже усиливала санкционное и дипломатическое давление на Иран, а также предупреждала о возможных последствиях отказа от переговорного процесса.

Отметим, президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая намерен возобновить удары по Ирану, в то время как военные США и Пентагон разрабатывают соответствующие планы эскалации. По данным американских чиновников, мирные переговоры по деэскалации с Ираном зашли в тупик, а новые предложения Тегерана были отвергнуты.

Кроме того, Израиль обеспокоен, что президент США Дональд Трамп может заключить "неудачное" соглашение с Ираном. Как пишет CNN со ссылкой на многочисленные израильские источники, США не следует спешить с подписанием каких-либо соглашений не решив некоторые ключевые вопросы, которые изначально и стали причиной начала войны между двумя странами.

Соглашение, которое оставит ядерную программу Тегерана частично неизменной, обойдя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных союзников, заставит Израиль рассматривать войну как незавершенную.

