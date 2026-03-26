Один из ключевых портов РФ возобновил экспорт нефти после атаки украинских дронов

Российский оператор нефтепроводов "Транснефть" намерен перенаправить потоки нефти в обход балтийских портов.

Один из ключевых портов Российской Федерации на Балтике – Приморск – возобновил отгрузку нефти через несколько дней после атаки украинских дронов.

По информации издания Bloomberg, 25 марта к причалу порта пришвартовалось судно "Минерва Джорджия" класса "Суэцмакс", способное перевозить около 1 миллиона баррелей нефти. Другое судно, "Анлан", простоявшее неподалеку несколько дней, должно отплыть 26 марта.

Bloomberg отмечает, что Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. На этой неделе украинские дроны нанесли удары по порту Усть-Луга, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Киришах Ленинградской области.

По данным Reuters, в прошлом году из порта Усть-Луга было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а из порта Приморск – 16,8 млн тонн. Это ключевые порты, через которые осуществляется экспорт российской нефти на Балтике.

Накануне стало известно, что другой ключевой нефтеэкспортный порт РФ на Балтике – Усть-Луга – остановил экспорт нефти после атаки украинских дронов. По данным собеседников Reuters, атака дронов вызвала пожар, дым от которого был виден даже в Финляндии.

До этого украинские дроны нанесли удар по порту Приморск. После атаки экспорт нефти из порта был приостановлен.

За день до атаки на Приморск украинские "птички" залетели на Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

