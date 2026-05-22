Дания строит гигантскую ветроэлектростанцию для миллиона домов

Дания строит гигантскую морскую ветроэлектростанцию Thor: 70 турбин обеспечат энергией миллион домов.

Дания начала строительство крупнейшей офшорной ветроэлектростанции в своей истории. Проект под названием Thor разместится в Северном море и после запуска сможет обеспечивать электроэнергией около миллиона европейских домов, пишет издание Ecoportal.

Масштаб проекта впечатляет: площадь ветропарка будет больше американского города Кливленд. Строительство ведется примерно в 22 километрах от западного побережья Дании, неподалеку от Турсминде.

Проект реализует немецкая энергетическая компания RWE совместно с Norges Bank Investment Management. Ожидается, что ветропарк полностью заработает в 2027 году.

Видео дня

На объекте установят 70 гигантских турбин Siemens Gamesa SG 14-236 DD мощностью около 15 мегаватт каждая. Высота конструкций вместе с лопастями достигнет примерно 266 метров.

Особенно впечатляют размеры самих лопастей – их длина составляет около 115 метров, что превышает длину стандартного футбольного поля.

Общая мощность Thor превысит 1000 мегаватт. Этого достаточно для снабжения электроэнергией примерно миллиона домохозяйств.

Почему Северное море идеально подходит для таких проектов

Северное море считается одним из лучших регионов Европы для офшорной ветроэнергетики благодаря стабильным и сильным ветрам. В отличие от наземных электростанций, морские турбины могут вырабатывать больше энергии практически круглый год.

Однако строительство в таких условиях связано с серьезными техническими сложностями.

Инженерам приходится учитывать штормы, коррозию из-за соленой воды, сильные течения и постоянную нагрузку на конструкции. Для установки турбин в морское дно забивают массивные основания глубиной около 28 метров.

Главная проблема – передача энергии на берег

Одной из самых сложных задач проекта стала организация передачи электроэнергии на сушу.

Энергия от турбин будет поступать по подводным кабелям на морские подстанции, где ток стабилизируют и распределяют. После этого электричество отправят в энергосистему Дании через экспортные кабели, проложенные по дну моря.

Из-за удаленности объекта обслуживание турбин также будет непростым – специалистам придется добираться к ним на судах или вертолетах.

Европа делает ставку на морскую энергетику

Проект Thor является частью более широкой стратегии Дании и стран ЕС по отказу от ископаемого топлива и развитию возобновляемой энергетики.

В последние годы страны Северной Европы активно превращают акваторию Северного моря в огромный энергетический кластер с офшорными ветропарками.

После завершения строительства Thor станет одной из крупнейших морских ветроэлектростанций Европы.

Ситуация с энергетикой в Европе

Во Франции накануне, 21 мая, наблюдался резкий рост производства солнечной энергии. Солнечная погода способствовала увеличению выработки электроэнергии, что позволило резко увеличить экспорт электроэнергии на соседние рынки, ишет издание Bloomberg. В ближайшие два дня выработка электроэнергии вырастет еще больше.

Средний современный ядерный реактор генерирует около 900 мегаватт электроэнергии. При этом коэффициент эффективности атомной энергетики достигает примерно 93%, то есть реактор почти постоянно работает на полную мощность.

Вас также могут заинтересовать новости: