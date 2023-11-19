Глава МИД заявил, что страна будет блокировать соответствующие ограничения в рамках 12-го пакета санкций ЕС.

Словакия будет блокировать введение ограничений на ядерное топливо РФ в рамках следующего 12-го пакета санкции со стороны Европейского союза.

Об этом заявил глава МИД государства Юрай Бланар в эфире телеканала RTVS 18 ноября. Словакия поставит условие Евросоюзу: страна поддержит пакет санкций лишь в том случае, если учтут ее потребность.

Россия является единственным поставщиком ядерного топлива для страны, поэтому Словакия выступает против введения ограничений, акцентировал Бланар.

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"Санкции не должны включать ядерное топливо, это является для нас красной линией, поскольку атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе (не на российском - УНИАН), - сказал он.

В то же время министр поставил под сомнение общую практику вводить санкции против РФ. По его словам, от этого хуже себя чувствует только Европа.

"Россию не остановили 11 пакетов санкций, а экономика ЕС движется по направлению рецессии", - сказал он.

Бланар привел пример, что Словакия уже испытывает на себе действие антироссийских санкций: в стране выросли цены на топливо и пищевые продукты именно по этой причине, утверждает министр.

Также глава МИД подтвердил намерение правительства полностью прекратить оказание военной помощи Украине. В то же время совместный пакет финансовой помощи от ЕС (речь идет о 4-летнем фонде, который основал ЕС для предоставления 50 миллиардов евро помощи Украине) Словакия может поддержать. Это вопрос для дискуссии, подчеркнул Бланар. "Но только так, чтобы эти средства пошли на определенные цели, а не исчезли в коррупционном пространстве этой страны", - заявил он.

Одним из условий в контексте проявления "лояльности" в отношении Украины Словакия выдвигает уменьшение конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией. Также Бланар требует, чтобы словацкие компании привлекли к послевоенному восстановлению Украины.

ЕС готовит 12-й пакет санкций - туда могут попасть родственники Путина

16 ноября The Guardian сообщил, что ожидаемый 12-й пакет санкций, который готовит Евросоюз, может включать "болезненные" санкции против родственников на близких Владимира Путина и Дмитрия Медведева (действующего и бывшего президентов РФ).

Также пакет ограничений должен включать эмбарго на российские алмазы, ужесточение требований по уже принятым санкциям, чтобы РФ было сложнее их обойти, а также новую блокаду на импорт и экспорт товаров с Россией.

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